Mondiali Under 20 2023, ottavi di finale: tabellone e accoppiamenti

Il tabellone e gli accoppiamenti degli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 2023. Ecco come inizierà la fase a eliminazione diretta, che si basa sullo stesso modello degli Europei, quindi con sei gironi da cui defluiscono sedici squadre per disputare gli ottavi: dunque le prime, che saranno testa di serie al pari delle seconde dei gruppi A e B, le altre seconde e le quattro migliori terze nel raffronto tra le sei terze classificate. Di seguito allora ecco il tabellone in costante aggiornamento man mano che si definirà.

OTTAVI DI FINALE

1B vs 3A/C/D

2A vs 2C

1C- vs 3A/B/F

1D vs 3B/E/F

1A vs 3C/D/E

1E vs 2D

1F vs 2E

2B vs 2F