Combinazioni Europa e Conference League: Atalanta, Roma e Juventus in corsa a 90′ dalla fine

E’ gran bagarre per le posizioni europee delle coppe minori, Europa League e Conference League, con tre squadre ancora in corsa per il quinto, sesto e settimo posto: ecco di seguito le combinazioni di Atalanta, Roma e Juventus. Tutte e tre ko nella trentasettesima giornata, tutte e tre ancora in corsa per tutte le posizioni, ovviamente con la Dea e con i giallorossi che hanno il destino nelle proprie mani per l’Europa League, con i bianconeri che per ora sarebbero soltanto in Conference League, in attesa delle decisioni Uefa e Figc. Ricordiamo prima la classifica: Atalanta 61 punti, Roma 60 punti, Juventus 59 punti. Juventus scontri diretti a favore con l’Atalanta, a sfavore con la Roma, che al contempo li ha sfavore con la Dea.

ATALANTA IN EUROPA LEAGUE SE:

vince contro il Monza

pareggia o perde contro il Monza e una tra Roma e Juventus non vince

ROMA IN EUROPA LEAGUE SE:

vince contro lo Spezia

pareggia o perde contro lo Spezia e la Juventus non vince

JUVENTUS IN EUROPA LEAGUE SE: