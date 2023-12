Calcio: vendute all’asta a 7,8 milioni di dollari sei maglie indossate da Messi durante i Mondiali 2022

Sono state vendute a cifre stratosferiche sei magliette dell’Argentina indossate da Lionel Messi durante i Mondiali 2022 in Qatar. Le sei maglie, indossate dalla Pulce nel primo tempo della finale, semifinale, quarti di finale, ottavi di finale e due partite del girone, sono state battute ad un’asta di Sotheby a New York per un totale di 7,8 milioni di dollari. Il record rimane però di Diego Maradona, la cui maglia indossata nel celebre match della ‘Mano de Dios‘ è stata venduta a circa 9 milioni di dollari. “Una parte del ricavato dell’asta sarà devoluto al Progetto Unicas, guidato dall’Ospedale Pediatrico Sant Joan de Deu di Barcellona con il sostegno della Fondazione Leo Messi, per soddisfare le esigenze dei bambini affetti da malattie rare” ha dichiarato Sotheby’s.