LIVE – Super-G maschile Val Gardena 2023: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del Super-G maschile di Val Gardena 2023, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dominik Paris, Christof Innerhofer, Mattia Casse e Florian Schieder sono i quattro azzurri da tenere maggiormente in considerazione dopo aver sfiorato la top ten nella discesa d’apertura del fine settimana dolomitico. Il contingente tricolore al via, inoltre, può annoverare anche Benjamin Jacques Alliod, Giovanni Borsotti, Guglielmo Bosca, Giovanni Franzoni e Pietro Zazzi, che tenteranno di assestarsi vicino ai tempi dei migliori.

L’uomo copertina della prima giornata si è rivelato lo sciatore a stelle e strisce Bryce Bennet, riuscito a sfilare la vittoria sia al norvegese Aleksander Aamodt Kilde sia allo svizzero Marco Odermatt. Gli altri sciatori in lizza per un posizionamento sul podio sono, tra gli altri, gli austriaci Vincent Kriechmayr e Daniel Hemetsberger, il canadese James Crawford, i transalpini Alexis Pinturault e Cyprien Sarrazin, il norvegese Adrian Smiseth Sejersted e l’altro statunitense Ryan Cochran Siegle. Sportface.it seguirà il Super-G maschile di Val Gardena 2023, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 11.45.

Grazie per averci seguito, buona giornata!

13.45 – L’ultimo azzurro a scendere, Giovanni Franzoni, chiude 60° in 1:30.54

13.42 – Clamoroso Cameron Alexander: settimo posto con il pettorale 63!

13.40 – Prima metà di gara assurda di Bennett, che crolla però nel finale e vede sfumare una top 10 alla portata, chiudendo 13°.

13.37 – Brivido Theaux! Sfiora la top 10, ma chiude dodicesimo a soli 4 decimi dalla vetta.

13.36 – Lontanissimo dalle posizioni di vertice Giovanni Borsotti, 57° a +2.63

13.30 – 42° posto invece per Benjamin Jacques Alliod, davanti a Innerhofer.

13.28 – Indietro Pietro Zazzi, terzultimo a 2 secondi dalla vetta.

13.20 – La pista continua a velocizzarsi. Goldberg ne approfitta: nono posto a pari merito con Bosca e Read.

13.18 – Ecco la novità in top 10! Alla terza gara in Coppa del Mondo, Von Allmen s’inserisce in ottava posizione, davanti a Bosca per un centesimo.

13.15 – L’americano Negomir si regala la top 15. Intanto continuano a precipitare in classifica Innerhofer (33°) e Paris (38°).

13.13 – Ancora tre italiani devono scendere. Occhio perché la top 10 è alla portata per tutti.

13.10 – Entra in top 30 l’azzurro Florian Schieder, 23° in 1:29.48

13.08 – Diciottesima piazza per lo sloveno Cater.

13.07 – Continuano a scendere gli atleti: Dinklemaier 18°, Radamus 28°.

13.05 – Niente male Boisset, 14° a 5 decimi dal primo posto al debutto in Coppa del Mondo.

13.03 – Male l’elvetico Roulin, solo 25°.

13.02 – Prova discreta per il tedesco Dressen, tredicesimo a soli 5 centesimi dalla top 10.

13.00 – Devono scendere ancora 35 atleti. Attenzione perché, dando un’occhiata agli ultimi tempi, tutto può ancora accadere.

12.58 – Bosca da sogno! Un ottimo 1:28.78 gli vale l’ottavo posto. Gara pazzesca per Guglielmo.

12.56 – Tempo altissimo per Seger. Ora è il momento di Guglielmo Bosca.

12.54 – Più in difficoltà l’altro francese, Giezendanner, fuori dalla top 10.

12.52 – Sarrazin spaventa i big, ma a causa di un errore deve accontentarsi del quarto posto a 12 centesimi dalla vetta. Occhio comunque al francese anche per il resto del weekend.

12.51 – Riparte la gara!

12.50 – PLOIER PORTATO VIA IN BARELLA

12.47 – Non arrivano notizie da Saslong. Soccorsi ancora in pista per Ploier.

12.44 – Gara ancora ferma.

12.41 – Gara interrotta, soccorsi in pista per Ploier, vittima di una brutta caduta.

12.40 – Attenzione! Inforca l’austriaco Ploier, che poi rimane a terra.

12.38 – Gara da dimenticare per Innerhofer, solo ventunesimo a un secondo e mezzo dalla vetta.

12.36 – Feurstein si ferma a 5 decimi dalla top 10: fatale un’imprecisione nell’ultimo settore. Ora tocca a Innerhofer.

12.34 – Appena fuori dalla top 10 Baumann, undicesimo in 1:29.15

12.32 – Altro break pubblicitario. Tra poco Christof Innerhofer e Guglielmo Bosca.

12.31 – Dodicesimo Hintermann a poco meno di un secondo da Kriechmayr.

12.30 – Attenzione perché sta uscendo il sole. Gara che potrebbe riservare sorprese fino alla fine.

12.29 – Seger firma il miglior tempo nel secondo settore, ma poi chiude fuori dai primi 10.

12.27 – Ottavo a 43 centesimi Sejersted. Continuano le novità in top 10.

12.24 – Sesto posto per Casse. Ottima gara dell’azzurro, che scia più che bene e taglia il traguardo a soli 3 decimi dal leader Kriechmayr!

12.23 – E’ il momento di Mattia Casse!

12.22 – Applausi per il canadese Read: miglior tempo nel primo settore e sesto posto finale a 4 decimi dalla vetta.

12.20 – Indietro Cochran-Siegle, tredicesimo a +1.33

12.18 – Murisier ottiene lo stesso tempo di Kilde ed è decimo.

12.16 – Piccola pausa. A breve toccherà al prossimo italiano, Mattie Casse. E occhio perché la pista può migliorarsi…

12.14 – Prova discreta di Pinturault, ottavo a 88 centesimi dalla vetta.

12.13 – Classifica folle finora: i primi tre sono racchiusi in 3 centesimi, mentre i primi 5 in 15.

12.12 – KRIECHMAYR BALZA AL COMANDO! L’austriaco scia in 1:28.39 e precede il connazionale Hemetsberg di 2 centesimi.

12.10 – James Crawford è una garanzia, ma il podio sfuma per soli due centesimi. Il canadese chiude quarto a 13 centesimi dal leader.

12.09 – Lontano dalla vetta Sander, nono in 1:30.00. Intanto Paris è scivolato fuori dalla top 10.

12.07 – Babinsky limita i danni e chiude ottavo a +1.24

12.05 – Niente da fare per Kilde, solo settimo a oltre un secondo dalla vetta. Altra grande sorpresa!

12.03 – Abbiamo già la prima notizia/sorpresa del giorno: niente quinta vittoria consecutiva in Super-G per Odermatt.

12.02 – INCREDIBILE! Odermatt secondo per un solo centesimo. L’elvetico parte fortissimo, ma paga un po’ di mancanza di velocità nel finale e deve arrendersi.

12.00 – Quarta piazza per Haaser a 45 centesimi. Neanche lui riesce a tenere il passo di Hemetsberger nella seconda metà del tracciato.

11.58 – Uno-due austriaco! Schwarz si piazza in seconda posizione a 11 centesimi dal connazionale.

11.56 – Subito un’altra novità in vetta. Hemetsberger passa al comando in 1:28.41

11.54 – Che gara di Rogentin! 1:28.84 il nuovo tempo da battere. L’elvetico ha rifilato 61 centesimi a Bailet.

11.52 – Indietro anche Allegre, quarto a 94 centesimi dalla vetta.

11.50 – Caviezel secondo a 59 centesimi di ritardo da Bailet.

11.48 – 86 centesimi di ritardo per Dominik Paris, che perde qualcosina nella seconda metà di gara. 1:30.31 il tempo, a testimonianza di una prova non particolarmente positiva.

11.47 – Buona prova del transalpino: 1:29.45 il suo crono.

11.46 – Il primo a scattare è il francese Bailet.

11.45 – Si parte, buon divertimento!

11.40 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale del Super-G maschile di Val Gardena. Tra pochi minuti si inizia!