Atp Finals Torino 2024, al via la vendita libera dei biglietti: sconto per i tesserati Fitp

Attraverso un comunicato, la Fitp ha reso noto che è cominciata la vendita libera dei biglietti delle Atp Finals 2024, confermate a Torino presso il Pala AlpiTour. Nonostante manchi ancora quasi un anno intero all’evento, gli appassionati possono già accaparrarsi il proprio ticket per la prossima edizione.

“L’edizione 2023 delle Nitto Atp Finals rimarrà per sempre nel cuore degli appassionati. Neanche il tempo di smaltire le emozioni della prima volta con un italiano in finale, neanche il tempo di far scemare l’eco dei cori da brividi per Jannik Sinner ed è arrivato il momento di programmare l’edizione 2024 della grande kermesse torinese” si legge.

“Per chi non vuol perdere neanche un quindici della magica settimana del Palaolimpico, o per chi desidera fare il più bel regalo di Natale che un appassionato di tennis possa sognare, è tempo di cliccare sulla sezione biglietteria del sito ufficiale del torneo https://tickets.nittoatpfinals.com/ per acquistare il prezioso tagliando. Dalle 15 di oggi scatta la vendita libera aperta a tutti. I tesserati della Fitp godranno di uno sconto del 20% sul singolo biglietto o del 10% sull’abbonamento” conclude la Fitp.