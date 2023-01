Mondiali Qatar 2022, stangata Uruguay: quattro giocatori squalificati dopo Ghana

La Commissione Disciplinare della Fifa ha usato il pugno di ferro sull’Uruguay, dopo i fatti relativi alla sfida contro il Ghana ai Mondiali di Qatar 2022. Le polemiche dell’immediato post-partita contro la squadra arbitrale, con la Celeste eliminata alla fase a gironi per la peggiore differenza reti rispetto alla Corea del Sud, portano conseguenze pesanti. E’ infatti arrivata la sentenza, che prevede quattro giornate di squalifica e un’ammenda di 20mila franchi svizzeri per Josè Maria Gimenez e Fernando Muslera. Inoltre Edinson Cavani e Diego Godin dovranno scontare un turno di squalifica e pagare un’ammenda di 15mila franchi svizzeri. Sanzioni anche per la federcalcio uruguaiana, visto che la Celeste dovrà giocare la prossima gara in casa con lo stadio parzialmente chiuso e dovrà pagare un’ammenda di 50mila franchi svizzeri.