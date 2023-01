Nuoto: gli azzurri convocati per collegiale e meeting a Lisbona

Una rappresentativa azzurra sarà a Lisbona dal 5 al 13 febbraio per un raduno collegiale e per la partecipazione al meeting internazionale di nuoto. Gli atleti convocati per collegiale e meeting sono Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Ivano Vendrame (Esercito/Larus Nuoto), Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene), Stefano Nicetto (Fiamme Gialle/Team Veneto), Giovanni Carraro (Riviera Nuoto Dolo), Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Davide Dalla Costa (Fiamme Gialle/Team Veneto), Giovanni Caserta (In Sport), Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto) e Alessio Proietti Colonna (Marina Militare/Aurelia Nuoto); gli atleti convocati esclusivamente per il meeting sono Alessandro Miressi (FIamme Oro/CN Torino), Alessandro Bori (Fiamme Gialle/In Sport), Gabriele Mancini (Marina Militare/CN Torino), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/Amici del Nuoto dei Viglili del Fuoco) e Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene). Nello staff i tecnici Claudio Rossetto, Michele Dalan e Mirko Nozzolillo (anche quest’ultimo convocato soltanto per le gare).