Lampard ringrazia l’Everton: “E’ davvero un club speciale, con onore enorme e storia incredibile”

L’ex allenatore dell’Everton, Frank Lampard, dopo l’esonero da parte dei Toffees, è tornato a parlare attraverso il proprio profilo Instagram: “Arrivando all’Everton l’anno scorso, sapevo che eravamo in un momento difficile e sarò sempre orgoglioso dell’incredibile lavoro e del sostegno di tutti coloro che sono coinvolti per mantenere la squadra in Premier League la scorsa stagione. Grazie a tutti quelli che hanno fatto la loro parte mentre l’intero club si è riunito“.

“Non dimenticherò mai l’incredibile notte contro il Palazzo che abbiamo condiviso. Ringrazio tutti i tifosi per l’accoglienza che avete dato a me, al mio staff, alla mia famiglia. È davvero un club speciale con un cuore enorme e una storia incredibile. Sono deluso che non abbiamo potuto ottenere di più insieme e auguro a tutti i giocatori e a tutti l’Everton FC il meglio per il futuro”, ha concluso l’ex centrocampista del Chelsea.