Mondiale Under 20 2023: esordio con vittoria per Nuova Zelanda e USA, sconfitti Guatemala ed Ecuador

Esordio con vittoria nel Gruppo A e B del Mondiale Under 20, attualmente disputato in Argentina. Ad aprire il campionato mondiale sono Guatemala e Nuova Zelanda, è quest’ultima a conquistare la vetta del girone alla prima giornata, grazie ad una vittoria di misura. Nonostante un match equilibrato e caratterizzato da diverse occasioni dei ‘padroni di casa’, sono gli ‘ospiti’ a firmare la vittoria per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Garbett all’80: l’attaccante numero 11 si presenta in area con una bella conclusione e sigla l’unica marcatura del match.

Vittoria sul finale anche per gli Usa sull’Ecuador: meglio gli americani nella costruzione del gioco. Bene McGlynn e Luna per gli statunitensi, diverse le conclusioni verso la porta. Ottimo lavoro però quello svolto dal portiere ecuadoriano che salva la sua porta e il risultato in numerose conclusioni. Sul finale però è Gomez a cambiare le sorti del match, insaccando alle spalle del portiere ad un minuto dalla fine. Gli Usa si portano così in vetta al girone, da attendere il risultato del match tra Slovacchia e Figi.