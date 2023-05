LIVE – Guatemala-Nuova Zelanda 0-1, Mondiale Under 20 2023 (DIRETTA)

Alle 20:00 di sabato 20 maggio Guatemala e Nuova Zelanda si affronteranno in occasione della prima giornata del Mondiale Under 20 di calcio. La gara, valevole per il Gruppo A della competizione argentina, metterà di fronte i centroamericani contro gli oceanici. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

Guatemala-Nuova Zelanda 0-1 (81′ Garbett)

FINISCE LA PARTITA

90′- Dieci minuti di recupero

81′- GOOL NUOVA ZELANDA!!! Garbett si presenta in area con una bella conclusione: 0-1

74′- Resta a terra Moreno, necessario l’intervento dello staff medico

70′- Tentativo dalla distanza di Cardoza, blocca facile Sims

68′- Ammonito Gaitan

52′- Conclusione dalla distanza da parte di Manuel, pallone alto sulla traversa

50′- Ammonito Hughes

45′- Inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45′- Due minuti di recupero

41′- Spinge ancora il Guatemala con la conclusione sull’esterno della rete di Montano. Sarà rimessa dal fondo

39′- Ammonito santos Vargas

32′- Giallo per Franco

28′- Montano tenta il tentativo dalla distanza verso la porta, è Jarvie a chiudere in corner

12′- Dominguez mette un cross centralmente per Gaitan che di prima ci prova di testa, blocca facile Sims

8′- Spreca l’occasione di arrivare al tiro il Guatemala, contropiede bloccato dalla difesa avversaria

1′- Inizia il match

ORE 19:55 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti alla diretta testuale di Guatemala-Nuova Zelanda Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio.