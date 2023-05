Basket: Garbajosa eletto presidente della Fiba Europe

Jorge Garbajosa è il nuovo presidente di Fiba Europe. Lo spagnolo, leggenda del basket iberico e non solo con la canotta della Nazionale spagnola e, tra le altre, di Treviso, Toronto Raptors e Real Madrid, è stato eletto oggi nel corso dell’assemblea generale Fiba Europa tenutasi a Monaco di Baviera. Garbajosa succede a Turgay Demirel, presidente uscente, e vince la sua corsa alla presidenza contro Jean-Pierre Siutat, attuale presidente della Federazione francese di pallacanestro. Nel corso dell’assemblea generale è stato eletto anche il Board che per i prossimi quattro anni governerà sotto la presidenza Garbajosa. Confermato membro del Board, e tra i primi tre più votati, il segretario generale della Federazione Italiana Pallacanestro Maurizio Bertea. “Il presidente Fip Giovanni Petrucci, lieto per l’esito della votazione, si è complimentato con Garbajosa augurando a lui e ai membri del Board un buon lavoro ai vertici della pallacanestro europea. Particolare soddisfazione – informa una nota della Fip – è stata espressa da Petrucci per la conferma di Bertea nel Board Fiba Europe, meritato attestato per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi quattro anni durante i quali l’Italia si è vista assegnare uno dei gironi dell’EuroBasket 2022.