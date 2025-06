Impatta sull’1-1 la nuova Inter di Christian Chivu nella sua sfida d’esordio al Mondiale per Club 2025: sotto per la rete di Sergio Ramos, ci pensa il solito Lautaro.

E’ il solito Lautaro Martinez a rendere meno amaro l’esordio nel Mondiale per club 2025 per la nuova Inter di Christian Chivu, che non va oltre l’1-1 contro i messicani del Monterrey, nella prima delle tre giornate della fase a gironi della competizione.

A passare in vantaggio, nello stadio californiano Rose Bowl di sono proprio i messicani sono passati, al 25′, con un colpo di testa dell’ex difensore del Real Madrid Sergio Ramos, con Sommer non esente da colpe.

Al 42′ è Lautaro Martinez, che sfrutta un ottimo schema su punizione per ritrovarsi solo davanti alla porta, posizione da cui non può sbagliare per la rete del definitivo 1-1.

Nell’altra partita del torneo giocata nella notte italiana, i sudafricani del Mamelodi hanno battuto 1-0 i sudcoreani dell’Ulsan.

Le gare di oggi

Il Mondiale per club prosegue anche nella giornata di oggi, mercoledì 18 giugno, quando, nel pomeriggio, il Manchester City affronterà i marocchini del Wydad, mentre stasera il Real Madrid sfiderà i sauditi dell’Al Hilal allenati da Simone Inzaghi.

Nella notte tra mercoledì e giovedì l’esordio della Juventus, contro gli emiratini dell’Al Ain.