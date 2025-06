L’Italia pareggia con la Spagna nell’Europeo U21 e chiude il girone al secondo posto: chi affronterà ai quarti di finale.

L’Italia non riesce ad andare oltre al pari contro la Spagna e chiude la fase a gironi dell’Europeo U21 al secondo posto. Gli azzurrini hanno pareggiato per 1-1 contro gli iberici. Nicolò Pisilli al 59′ ha pareggiato il gol realizzato sei minuti prima (53′) da Jesus Rodriguez.

Nonostante le due nazionali abbiano concluso la prima fase a pari punti (7) e pari differenza reti (+2 contro +2), i gol segnati (6 contro 3) premiano i ragazzi di Santiago Denia Sanchez.

Agli azzurrini, già qualificati ai quarti di finale con il successo di sabato sera contro la Slovacchia, sarebbe servito un successo per chiudere la prima fase del torneo al primo posto. Al prossimo turno, dovranno dunque affrontare il Portogallo.

Europei U21, per l’Italia ai quarti di finale c’è il Portogallo: il percorso dei lusitani nei gironi e quando si disputerà la partita

Così come l’Italia, anche il Portogallo ha chiuso la fase a gironi con 7 punti. I lusitani sono tra le nazionali più accreditate per il trionfo finale e a testimoniarlo è anche il percorso nella prima fase. Dopo il pareggio per 0-0 nel primo match contro la Francia, sono seguiti due ampi successi: 5-0 contro la Polonia e 4-0 contro la Georgia. Il miglior marcatore è stato Geovany Quenda, ala sinistra classe 2007 di proprietà dello Sporting, con tre reti.

Seguono con due Rodrigo Pinheiro, terzino destro 22enne del Famalicao, Henrique Araujo, punta centrale 23enne dell’Arouca, e Rodrigo Martins Gomes, 21enne esterno destro del Wolverhampton.

Il quarto di finale tra Portogallo e Italia si disputerà sabato alle 18:00 e inaugurerà la fase a eliminazione diretta del torneo.