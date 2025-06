Con le doppiette di Kolo Muani e Conceicao e la rete di Yildiz, la Juventus affossa l’Al Ain nella gara di esordio al Mondiale per club 2025.

E’ Juventus show al Mondiale per Club 2025, con i bianconeri allenati da Igor Tudor che battono 5-0 l’Al Ain a Washington nel match d’esordio nella competizione Fifa. Nel match valido per il Girone G, decidono le doppiette di Kolo Muani (11′ e 49′) e Conceicao (21′ e 58′) e la rete di Yildiz (31′).

La Juve tornerà in campo domenica 22 giugno alle 18 contro la formazione marocchina del Wydad AC, sconfitta all’esordio dal Manchester City. I bianconeri e gli inglesi guidano il girone con 3 punti.

Il tabellino

Reti: 11′ e 48′ Kolo Muani; 21′ e 58′ Conceicao; 31′ Yildiz

Al Ain: Rui Patricio, Ratnik, Rabia, Kouame (68′ Niang); Traore, Kaku (77′ Jasic), Park (77′ Chadli), Palacios (68′ Nader), Zabala; Laba, S. Rahimi (92′ Udow). A disposizione: Khalid, Benkhaleq, Alhashmi, Erik, Santos, Cardoso, Sanabria, Abbas, H.Rahimi, Awadalla, Loulendo. Allenatore: Ivic

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Savona (71′ Gatti), Kelly; Alberto Costa, McKennie, Thuram (46′ Douglas Luiz), Cambiaso (46′ Weah); Conceicao, Yildiz (62′ Koopmeiners); Kolo Muani (71′ Vlahovic). A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Garofani, Rugani, Rouhi, Locatelli, Nico Gonzalez, Adzic, Kostic, Mbangula. Allenatore: Tudor

Arbitro: Penso (USA)

Ammoniti: Cambiaso (J), Conceicao (J), Gatti (J), Traore (A)

Le parole di Tudor

“E’ un bel risultato che dà fiducia”, dice Tudor a Dazn alla fine del match. “Siamo andati forte, tenendo un bel ritmo nel primo tempo. Nella ripresa ho chiesto di abbassare il ritmo, visto che il caldo. Abbiamo provato a gestire la gara, avremmo potuto far meglio ma la giornata è molto positiva. Non è semplice frenare, è andata bene”, aggiunge. “Conceicao e Kolo Muani stanno bene, ci sono giocatori come Gatti e Koopmeiners che devono accumulare minuti dopo lo stop per infortunio”.