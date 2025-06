Il Liverpool ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante tedesco Florian Wirtz, 22 anni, prelevato dal Bayern Leverkusen per la cifra record compresa tra 135 e 150 milioni di euro.

Il Liverpool FC ha raggiunto un accordo per il trasferimento di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen. Il 22enne trequartista ha messo nero su bianco un contratto a lungo termine con i Reds dopo aver concordato condizioni personali e superato con successo le visite mediche.

Wirtz diventa l’ultimo arrivato nella rosa di Arne Slot quest’estate, riunendosi con l’ex compagno di squadra del Leverkusen Jeremie Frimpong.

Poco dopo aver firmato il suo contratto con il club, Wirtz ha dichiarato a LiverpoolFC.com: «Mi sento molto felice e molto orgoglioso. Finalmente è finita e ho aspettato a lungo, finalmente è fatta e sono davvero felice. Sono davvero entusiasta di avere una nuova avventura davanti a me. Questo è stato anche un punto importante dei miei pensieri: voglio avere qualcosa di completamente nuovo, uscire dalla Bundesliga e entrare in Premier League».

«Vedrò – ha detto – come posso esibirmi lì. Spero di poter fare del mio meglio. Ho parlato anche con alcuni giocatori che ci hanno giocato e mi hanno detto che è perfetto per me e che ogni campo è perfetto, puoi goderti ogni partita. Non vedo l’ora di giocare la mia prima partita».

Chi è Florian Wirtz

Considerato uno dei migliori talenti del calcio mondiale, Wirtz arriva nel Merseyside dopo cinque stagioni e mezzo di grandi successi con il Leverkusen dopo il passaggio dalla squadra giovanile di Colonia.

Dopo il debutto in Bundesliga nel maggio 2020 all’età di soli 17 anni e 15 giorni, il tedesco ha ottenuto il suo primo gol in prima squadra poche settimane dopo segnando contro il Bayern Monaco.

Si affermerà come figura chiave nella formazione titolare del Die Werkself nel 2020-21 e come uno dei talenti più entusiasmanti della Bundesliga.

Il debutto con la nazionale tedesca è avvenuto a settembre 2021; tuttavia, un grave infortunio subito nel marzo successivo lo ha escluso per diversi mesi.

Tuttavia, Wirtz tornò a produrre una stagione stellare poiché il Leverkusen completò una doppietta in campionato e coppa nel 2023-24, oltre a raggiungere la finale di Europa League, rimanendo imbattuto per tutta la stagione della Bundesliga.