Oklahoma City batte gli Indiana Pacers nella gara-7 delle Finals NBA: i Thunder sono campioni per la prima volta nella storia.

Gli Oklahoma City Thunder ce l’hanno fatta: sono campioni NBA per la prima volta nella storia. OKC, forte del fattore campo, ha battuto a gara-7 gli Indiana Pacers 103-91 vincendo 4-3 le Finals. A segnare l’incontro è stato l’infortunio al tendine d’Achille subito da Tyrese Haliburton con ancora 4:55 da giocare nel primo quarto.

La stella dei Pacers – che aveva realizzato tre triple in sette minuti – non è più rientrato in campo costringendo i suoi compagni a stringere i denti, ma a metà del terzo quarto – complice il cambio di passo dei Thunder – sono stati costretti ad arrendersi permettendo a OKC di sollevare al cielo il Larry O’Brien Trophy.

NBA, Oklahoma City è campione: Shai Gilgeous-Alexander eletto MVP delle Finals

Anche in gara-7, il trascinatore degli Oklahoma City Thunder è stato Shai Gilgeous-Alexander. L’MVP della regular season, e delle finali della Western Conference, ha messo a referto 29 punti, 12 assist e 5 rimbalzi e a fine partita è stato eletto anche MVP delle Finals.

Decisivo è stato il contributo anche di Jalen Williams – a cui SGA ha fatto alzare il premio MVP delle Finals alla fine della partita dicendo che lo merita tanto quanto lui – e Chet Holmgren che hanno messo a referto rispettivamente 20 e 18 punti. La prestazione di Holmgren è stata impreziosita anche da 8 rimbalzi e 5 stoppate, a testimonianza di quanto il suo contributo nella metà campo difensiva sia stato importante nella cavalcata dei Thunder.