Nicolò Savona, difensore classe 2003, ha firmato un importante rinnovo di contratto con la Juventus, che lo legherà ai bianconeri fino al 2030.

La Juventus ha blindato Nicolò Savona, il difensore ha, infatti, firmato il rinnovo di contratto che lo legherà fino al 2030 con la società bianconera. L’avventura del classe 2003 proseguirà ancora, almeno, altre cinque stagioni, con nessuna volontà al momento di interromperla prima. E forse anche dopo.

“Con i colori bianconeri addosso – si legge nel comunicato del club – dall’età di 8 anni, Nicolò ha potuto conoscere tutte le categorie del club acquisendo esperienza e maturando con costanza annata dopo annata: dalle Under, passando per la Primavera e la Next Gen, fino all’approdo in pianta stabile tra i più grandi”, conclude il testo della società.

Dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile bianconero, da agosto 2024 Savona è entrato a far parte della Prima Squadra della Juventus.