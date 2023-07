Mondiale Femminile, Girelli: “contro il Sudafrica sarà una finale”

Si avvicina il giorno del giudizio per l’Italia Femminile che è attesa della sfida contro il Sudafrica decisiva per il proseguo del cammino ai Mondiali per la nostra Nazionale. A parlare è stata una dei simboli della selezione azzurra, Cristiana Girelli che ha sottolineato l’importanza della gara contro la selezione africana.

Queste le parole della Girelli: “Mercoledì sarà come una finale, e sappiamo che le finali possono giocarti scherzi emotivi: ma porteremo il fuoco dentro contro il Sudafrica. Quando perdi è sempre un grande insegnamento – dice Girelli – Il 5-0 con la Svezia ci ha insegnato la cura dei dettagli. A questo livello trovi squadre davvero forti, e se non reagisci quando vai sotto rischi di affondare: così è stato con le svedesi, che hanno segnato e approfittando del nostro sbandamento in pochi minuti hanno ‘ammazzato’ la partita. Dobbiamo soprattutto tornare ad emozionarci un pochino – conclude – e avere sempre presente nella mente quel filo che ci unisce tutte, nei momenti buoni e in quelli negativi: trasformiamo la rabbia del dopo Svezia in energia“.