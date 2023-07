Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, in palio 79 medaglie in sei discipline

di Valerio Carriero 1

Ci saranno ben 79 medaglie in palio in sei discipline nelle Paralimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina. L’annuncio è arrivato questo lunedì dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), che ha ufficializzato anche il debutto del curling in carrozzina in doppio misto. Le medaglie assegnate saranno quindi 39 per gli uomini, 35 per le donne e 5 per eventi misti. Sono 665 i posti riservati agli atleti (323 per gli uomini, 176 per le donne e 166 senza genere, il 20% in più rispetto ai 558 iscritti finali a Pechino 2022), nel caso in cui fossero tutti occupati diventerebbe l’edizione più grande, superando PyeongChang 2018 con 564 atleti partecipanti.

“L’inserimento di un secondo evento di curling aggiunge una nuova dimensione agli sport sul ghiaccio ai Giochi, mentre spero i Comitati e le Federazioni utilizzino il tempo rimanente da qui al 2026 per investire ulteriormente sul talento femminile al fine di soddisfare il numero di slot a disposizione“, ha detto Andrew Parsons, presidente dell’Ipc.

In sintesi, nello sci alpino paralimpico verranno assegnate 30 medaglie (15 uomini, 15 donne). Nel biathlon paralimpico e sci di fondo paralimpico rispettivamente 18 (9 maschili, 9 femminili) e 20 medaglie. L’hockey su ghiaccio vedrà un torneo a squadre aperto con otto slot femminili e 136 slot per atleti senza genere. Lo snowboard metterà in palio 8 medaglie (6 maschili, 2 femminili). Infine il curling in carrozzina, per la prima volta con due eventi: il torneo a squadre miste e il torneo di doppio misto.