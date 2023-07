Calcio femminile, Mondiali 2023: Australia e Nigeria agli ottavi, Canada eliminato

Australia e Nigeria agli ottavi di finale. Canada e Irlanda eliminate. Sono i verdetti del girone B al termine della fase a gruppi del Mondiale di calcio femminile, in corso di svolgimento tra Nuova Zelanda e Australia. Le padrone di casa hanno confermato il loro momento di forma, battendo 4-0 il Canada. Nel primo tempo le reti aussie di Raso al 9′ e al 39′ indirizzano la contesa, prima degli altri due gol nella ripresa di Fowler al 58′ e di Catley al 94′ su calcio di rigore. Passa il turno così la Nigeria a cui basta un pareggio per 0-0 contro l’Irlanda per qualificarsi. Nella classifica del girone chiude quindi al primo posto l’Australia con 6 punti, segue la Nigeria con 5 e il Canada con 4. Chiude l’Irlanda con 1. L’Australia agli ottavi affronterà la seconda del gruppo D (Inghilterra al momento a 6, Danimarca e Cina a 3).