Mondiale per club 2022, Gabigol ribalta l’Al Ahly: il Flamengo vince 4-2 e si prende il terzo posto

Il Flamengo supera 4-2 in rimonta l’Al Ahly nella finale valevole per il terzo e quarto posto del Mondiale per club 2022, in corso di svolgimento in Marocco. A trascinare i rossoneri al successo è l’ex attaccante dell’Inter Gabriel Barbosa, detto Gabigol, che con una doppietta consente alla sua squadra di salire sul podio della manifestazione intercontinentale. I brasiliani si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita, trovando il gol del vantaggio proprio con l’ex interista, ma al 37′ arriva il pareggio degli egiziani firmato da Ahmed Abdelkader. Nella ripresa accade di tutto con Maaloul che fallisce un calcio di rigore, ma due minuti più tardi lo stesso Adbelkader realizza la sua personale doppietta per il sorpasso dell’Al Ahly.

Proprio quando le cose sembrano mettersi bene per il club egiziano, al 69′ viene espulso Abdullfatah, che lascia in inferiorità numerica i suoi compagni di squadra. A questo punto il Flamengo riprende in mano le redini della contesa e al 77′ acciuffa il pareggio con Pedro. A cinque minuti dalla fine è ancora Gabriel Barbosa ad andare a segno per il contro-sorpasso dei campioni della Copa Libertadores. Nel finale c’è spazio anche per la doppietta di Pedro, che cala il poker e fissa il punteggio sul definitivo 4-2.