Calcio, il poker di Ronaldo non è tutto: invasione di locuste alla partita dell’Al Nassr

Non è tutto il poker con cui Cristiano Ronaldo ha permesso al suo Al Nassr di sconfiggere i rivali dell’Al Wahda. A far parlare sono state anche le foto girate sul web subito dopo il match: si nota, infatti, una vera e propria invasione di locuste sugli spalti, con le immagini che sono subito diventate virali su Twitter.

Saudi club Al-Wehda, Al-Nassr and Cristiano Ronaldo's opponent last night, suffered a locust invasion in the middle of the match! 🥶🦗🇸🇦 pic.twitter.com/SZfKaft5ES

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 10, 2023