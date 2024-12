Mohamed Salah sta vivendo con il Liverpool una delle migliori stagioni della sua carriera, nonostante siamo ancora a dicembre.

A trentadue anni l’egiziano sta vivendo una seconda giovinezza, grazie anche e soprattutto alla ventata di aria fresca che ha portato Arne Slot sulla sponda rossa del Merseyside. Il Liverpool in questi primi mesi di stagione è una macchina praticamente perfetta. Primo posto nel super girone di Champions League con un ruolino di marcia perfetto fatto da sei vittorie in sei partite, tredici gol fatti e solo un gol subito. Anche in Premier League la musica è la stessa: primato solitario con quattro punti di vantaggio sul Chelsea secondo, che ha anche una partita in più, e addirittura dodici punti in più del Manchester City di Pep Guardiola, che è in crisi nera ormai da settimane.

Un cammino impressionante quello dei Reds, un cammino che nessuno avrebbe mai potuto immaginare dopo l’addio di Jurgen Klopp. Forse l’unico ad immaginarlo era proprio l’ex manager del Liverpool, che fin dal primo momento ha supportato in maniera incredibile il suo successore, regalandogli cori anche durante la festa per il suo addio. In questa macchina perfetta stanno brillando praticamente tutti i calciatori della rosa, da un Alexander Arnold rinato ad un Robertson impressionante, così come Van Dijk. Il centrocampo funziona a meraviglia, con Gravenberch che sta toccando picchi eccezionali e Szoboszlai e Mac Allister che stanno unendo qualità e quantità. L’attacco è una macchina da gol: Luis Diaz, Gakpo, Darwin Nunez, e soprattutto Momo Salah stanno segnando a raffica. Proprio l’egiziano sta riscrivendo pagine importanti della sua carriera.

Salah nella storia: doppia cifra di gol e assist prima di Natale

Quella di Mohamed Salah è fino a questo momento una stagione che non ha nessun senso: nelle ventiquattro partite stagionali del Liverpool in cui è stato protagonista, il Faraone d’Egitto ha messo a segno diciotto reti, fornendo anche quindici assist. Trentatré contribuzioni al gol in ventiquattro partite è un numero sensazionale: con l’egiziano in campo si parte praticamente sempre da 1-0. Addirittura quasi due.

Nell’ultima sfida di Premier League, quella del pirotecnico 6-3 dei Reds in casa del Tottenham, l’egiziano ha scritto l’ennesima pagina di storia, stabilendo un record impressionante. Con i due gol e i due assist messi a referto sul campo degli Spurs, infatti, Momo Salah è diventato il primo giocatore nella storia della Premier League ad andare in doppia cifra sia di gol sia di assist prima di Natale. Nessuno prima di lui ci era mai riuscito.

Un dato impressionante, una statistica che deve far riflettere su quanto ancora può dare questo giocatore. Perchè non bisogna dimenticare che Salah ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, e non ha ancora ricevuto offerte di rinnovo.