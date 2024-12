La Juventus vince, finalmente, ma Vlahovic continua a far parlare di sé dopo le incomprensioni avuto con i tifosi della Curva Sud. Contro il Monza l’attaccante ha deluso e la sua reazione ha scatenato ulteriori polemiche

L’avventura di Vlahovic alla Juventus sta diventando faticosa per l’attaccante serbo che, nonostante i 12 gol e 2 assist in 21 partite, si ritrova sempre al centro di polemiche di vario genere. Anche se i bianconeri hanno portato a casa i 3 punti contro il Monza, la prestazione di Vlahovic non ha convinto per niente, né Thiago Motta, né i tifosi: in quasi novanta minuti ha prodotto ben poco.

Per quanto riguarda i numeri al serbo si può imputare poco e di fatto la sua media gol è di una rete ogni 2 partite tra tutte le competizioni: uno score che tutti gli attaccanti vorrebbero annoverare tra le proprie statistiche. A fare la differenza sono le aspettative riposte in un ragazzo che comunque è costato 83 milioni, giunto da una piazza come Firenze, dove ha fornito le sue prestazioni migliori. Nella gara col Monza Thiago Motta ha optato per la sostituzione al minuto 85 e, una volta raggiunta la panchina, Vlahovic ha dato sfogo a tutta la sua frustrazione con gesti che tutte le telecamere hanno catturato. Le reazioni social sono state tante e le immagini sono arrivate anche all’estero.

Vlahovic non ci sta, ma la verità è un’altra

Alcuni tifosi non hanno preso bene la reazione di Vlahovic, come un utente che invita il ragazzo a darsi una calmata perché queste sceneggiate iniziano ad essere troppe. Su X si possono reperire anche commenti carichi di sarcasmo – Sempre compostamente simpatico e poi si lamenta se viene beccato dai tifosi! – oppure – Dopo una partita imbarazzante.. si lamenta pure… Avessimo un altro attaccante Thiago lo avrebbe tolto a fine primo tempo.

C’è però un’altra verità dietro alla reazione, forse eccessiva, del 9 bianconero. Prima di essere sostituito infatti, Vlahovic è stato il protagonista – insieme a Mari – di un contrasto in area di rigore che ha lasciato più di qualche dubbio. La reazione dell’attaccante quindi non era indirizzata né a Thiago Motta per la sostituzione, né ai tifosi, bensì a Massa e alla sua decisione di non assegnare il calcio di rigore al 78′. Sono stati veramente molti i commenti sgradevoli all’indirizzo dell’attaccante serbo, ma c’è stato anche chi ha colto la palla al balzo in chiave calciomercato. Alcuni tifosi del Napoli hanno ipotizzato ironicamente uno scambio Lukaku-Vlahovic, destando commenti come: “Questo con Conte o dura mezz’ora o diventa il regen di Cavani.”