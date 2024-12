Sono giorni frenetici in casa Barcellona, che rischia seriamente di perdere Dani Olmo a parametro zero a partire dal 1° gennaio 2025. Una vera corsa contro il tempo per provare a evitare un danno tecnico e d’immagine molto grave per i blaugrana. Come riporta Marca, il club ha presentato richiesta al giudice di una misura cautelare per quanto riguarda l’ex Lipsia ma anche Pau Victor, altro giocatore che vive una situazione identica. L’idea, infatti, è di ottenere tale misura per poter schierare i due giocatori fino a quando il contenzioso con la Liga non sarà risolto.

Non è la prima volta che il Barcellona ricorre a tale espediente per poter schierare un proprio giocatore. La stessa situazione, infatti, si era creata con Gavi: anche per il centrocampista si è reso necessario ricorrere a una misura cautelare. Misura che, tra l’altro, è ancora attiva, visto che la situazione non è stata risolta. Il club catalano si augura che venerdì possa arrivare il via libera per poter schierare Dani Olmo.

Barcellona e Dani Olmo, cosa sta succedendo

Tutta la questione fa riferimento ai ben noti problemi economici del Barcellona. Una grave crisi che dura ormai da diverso tempo, e che il club ha finora affrontato con espedienti anche più o meno fantasiosi, come nel caso di Gavi. La crisi impatta sulla capacità del club di rispettare le regole della Liga, in particolare quella riferita al tetto salariale, secondo cui ogni squadra, secondo le proprie entrate, può spendere fino a una certa cifra per gli stipendi. Altrimenti, semplicemente i nuovi acquisti non vengono registrati.

Basti pensare che a inizio stagione il Barcellona non poté registrare Inigo Martinez, Casado e lo stesso Dani Olmo se non “grazie” agli infortuni di Araujo e Christensen. Ad ogni modo, per l’ex Dinamo Zagabria il via libera fu solo temporaneo, proprio fino al 31 dicembre 2024. Da qui la nuova corsa contro il tempo, visto che secondo la Liga non è sufficiente nemmeno il nuovo accordo che i catalani hanno firmato con Nike.

Servono nuove risorse, ed è sempre più probabile il ricorso a ripieghi d’emergenza. Nelle scorse settimane, il The Athletic aveva avanzato l’ipotesi della vendita ventennale di alcuni palchi Vip del Camp Nou, o addirittura l’utilizzo di capitali personali da parte dei membri del consiglio direttivo.