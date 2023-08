Tottenham, Sky Sports UK: sempre più probabile la permanenza di Harry Kane

Il caso più intricato di questi ultimi giorni di calciomercato è senza ombra di dubbio quello legato al futuro di Harry Kane. L’attaccante inglese sembrava ad un passo dal lasciare il Tottenham che, proprio oggi, ha accettato l’offerta di circa 110 milioni di euro da parte del Bayern Monaco, ma ora le cose potrebbero cambiare. Stando a quanto riportato da Sky Sports UK, infatti, nonostante l’accordo tra le due società, il giocatore avrebbe intenzione di restare in Inghilterra e di continuare a giocare con la maglia degli Spurs. La possibile svolta, dunque, sembrerebbe poter non arrivare per questa trattativa: “A Sky Sports News è stato detto che è sempre più probabile che Harry Kane RIMANGA al Tottenham”.