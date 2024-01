Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Dopo la vittoria della Supercoppa italiana, la squadra di Inzaghi vuole riprendere la propria marcia in campionato e va a caccia dei tre punti al Franchi per scavalcare nuovamente in vetta la Juventus. Nerazzurri costretti a fare a meno di due pedine importanti come Barella e Calhanoglu ma comunque favoriti. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 22 Faraoni, 28 Martinez Quarta, 16 Ranieri, 65 Parisi; 6 Arthur, 32 Duncan; 11 Ikoné, 5 Bonaventura, 18 Nzola, 9 Beltrán. A disposizione: 30 Martinelli, 40 Vannucchi, 4 Milenkovic, 7 Sottil; 8 M. Lopez, 10 Gonzalez, 19 Infantino, 26 Mina, 33 Kayode, 37 Comuzzo, 38 Mandragora, 72 Barak, 73 Amatucci. Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 17 Buchanan, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 41 Akinsanmiro, 50 Stankovic, 70 Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.