Serie C 2023/2024, allerta meteo a Chiavari: la Lega Pro costretta a rinviare Virtus Entella-Cesena

L’allerta meteo ha costretto la Lega Pro a rinviare la sfida tra Virtus Entella e Cesena in programma stasera alle ore 20.45. Il match, valido per la decima giornata d’andata del campionato di serie C girone B, è stata rinviato a data da destinarsi “preso atto della comunicazione del Sindaco della Città di Chiavari – Prot. N. 0053592/2023 del 26.10.2023 con la quale viene data esecuzione a quanto disposto nell’ordinanza sindacale n. 2 del 10 gennaio 2023 – “Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità da attivare in caso di allerta o emergenza meteo-idrogeologica relative ai complessi sportivi pubblici e privati ricadenti nel territorio del Comune di Chiavari”.