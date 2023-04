Milan, Saelemaekers: “Pioli spero sia contento. In Champions daremo tutto”

Il Milan che esce vittorioso dal Maradona ha potuto contare su un golazo di Alexis Saelemaekers, autore dello 0-4 cono un grandissimo slalom fra la difesa piazzata del Napoli. Un gol che è valso la definitiva fuga del Milan nella partita e che il belga ha voluto festeggiare baciando e mostrando lo Scudetto sul petto, per dimostrare magari che il tricolore è ancora nella casa milanese del Diavolo. Poi a fine partita lo stesso Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Dazn con queste parole: “Tornare a 4 è stata una scelta del mister. Pioli ha lavorato tanto sulla mentalità in questa settimana e credo che oggi debba essere contento. Prendiamo questa partita per la fiducia del gruppo, ma ci sono ancora altre due gare importantissime contro di loro. Noi dovremo fare il massimo, partendo dalla fiducia acquisita oggi“.