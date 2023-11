Milan-Udinese, Cioffi: “C’è qualcosa di speciale fra me e questa squadra. Oggi vinto con orgoglio”

La prima vittoria dell’Udinese in stagione arriva in un tempio del campo come San Siro contro il Milan di Stefano Pioli. Cioffi, dopo i tre punti portati a casa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando la sua voglia di far bene ancora una volta ad Udine.

Le parole di Cioffi: “Siamo venuti qui a fare il nostro gioco, con grande dignità e orgoglio. Serviva una giornata come quella di oggi per ritrovare la vittoria. C’è qualcosa di speciale tra me e l’Udinese. Sono felice di essere qui. Ho ritrovato un ambiente che vale bene. Devo ringraziare i ragazzi per l’ultima nostra settimana. Già a Monza abbiamo fornito una prestazione gagliarda, ma sfortunata. Perez è stato stratosferico, così come Ebosele e Ferreira, entrato a freddo con un atteggiamento propositivo. Dico bravo a chi è entrato dalla panchina. Prima della partita ho pregato con lo staff per le famiglie della Toscana che hanno perso i loro cari. Il loro dolore resta e il primo pensiero va a loro“.