Milan-Udinese 0-1, la reazione di Mauro Suma alla sconfitta rossonera (VIDEO)

di Antonio Sepe 5

La reazione di Mauro Suma a Milan-Udinese 0-1, match valevole per l’undicesima giornata della Serie A 2023/2024. Serata da dimenticare per i rossoneri, sconfitti a San Siro da un rigore da Pereyra e subissati dai fischi del Meazza. Di pessimo umore anche Mauro Suma, molto arrabbiato per la prestazione della squadra di Pioli. Di seguito la reazione del giornalista tifoso rossonero.