Calcio femminile: allenatore indagato per abusi su una ragazzina di 13 anni

Un allenatore di calcio femminile, uomo di 43 anni, è indagato per abusi su una ragazza di 13 anni. Secondo le indagini dei carabinieri, l’uomo avrebbe abusato della vittima, una delle atlete della sua squadra, quando era ospite a casa sua. La giudice ha emesso “l’ordinanza del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri” dalla ragazzina per l’uomo. Dopo una visita in ospedale in cui la ragazzina ha raccontato al medico di avere una relazione sentimentale con l’allenatore la madre della minore ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri.