Milan, ufficiale l’acquisto di Pellegrino: arriva a titolo definitivo dal Platense

Il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Marco Pellegrino, difensore classe 2002 in arrivo dal Club Atlético Platense. L’argentino sbarca in rossonero a titolo definitivo ed ha firmato un contratto fino al 2028. “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marco Pellegrino dal Club Atlético Platense. Il difensore argentino ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028. Nato a Buenos Aires (Argentina) il 18 luglio 2002, Marco cresce nel Settore Giovanile del Platense con cui debutta in Prima Squadra il 23 marzo 2023, totalizzando 17 presenze e 1 gol. Marco Pellegrino vestirà la maglia numero 31” si legge.