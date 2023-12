Basket, Eurocup 2023: Trento batte Lietkabelis 76-70 e scala la classifica

Trento vince su Lietkabelis per 76-70 nel match valido per l’Eurocup. Lo scontro diretto tra italiani e lituani consente alla formazione di casa di fare un grande balzo in avanti nella classifica generale. Ora, i trentini tornano a concentrarsi sul campionato, dove dovranno affrontare Scafati il 30 dicembre.

Trento ha la meglio nella prima fase di partita e riesce ad arginare i rivali dalla Lituania grazie alla fermezza nella fase difensiva. Non mancano le distrazioni e la scarsa lucidità in attacco, ma Lietkabelis lascia più volte la porta aperta. Al termine dei primi dieci minuti di gioco, il punteggio è di 20-17 per i padroni di casa. Nel secondo quarto, i trentini tengono gli avversari a distanza e – nonostante la fretta in alcune situazioni faccia perdere punti – costruiscono un importante vantaggio. Lietkabelis perde numerose palle e manca in fase offensiva, consentendo alla formazione italiana di concludere il parziale avanti per 35-27. Dopo l’intervallo, Trento torna in campo rimanendo in vantaggio di diverse lunghezze. ma la squadra ospite riesce in alcune situazioni ad avvicinarsi pericolosamente. Gli italiani concludono il quarto numero tre 54-46, ma gli ultimi dieci minuti di gioco saranno cruciali. L’ultimo quarto di gara è intenso, ma gli ospiti non riescono a raggiungere gli avversari, che sul parquet giocano con il cronometro. Trento riesce a rimanere in vantaggio fino alla fine, vincendo una partita cruciale contro un avversario diretto e infine conquista il successo per 76-70.