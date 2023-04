Pagelle Brighton-Manchester United 6-7 d.c.r.: voti e tabellino semifinale FA Cup 2022/2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Brighton-Manchester United 6-7 d.c.r., semifinale di FA Cup che regala la qualificazione per l’ultimo atto ai ragazzi di Ten Hag. Ritmi bassi e poche occasioni in un primo tempo controllato dalla squadra di De Zerbi con oltre il 60% del possesso palla. Lo United però non sta a guardare e si affaccia pericolosamente con i tiri di Bruno Fernandes ed Eriksen. Nella ripresa è il Brighton a sfiorare l’1-0: Enciso calcia a botta sicura, ma De Gea si supera. Lo United si affida alle individualità, ma il Brighton concede pochi spazi. Si va ai supplementari e al 105′ è Sanchez a superarsi con una super parata sul tiro deviato di Sancho. Si va quindi ai calci di rigore. L’unico errore è di March che calcia alto, mentre i red devils sono impeccabili. Sarà derby di Manchester in finale.

BRIGHTON (4-2-3-1): Sanchez 7.5; Gross 6, Webster 6, Dunk 6, Estupinan 6.5; Caicedo 6.5, Mac Allister 7; March 6.5, Enciso 6 (67′ Veltman 6), Mitoma 6; Welbeck 6 (75′ Undav 6).

In panchina: Steele, Colwill, Undaw, Ayari, Gilmour, Van Hecke, Veltman, Buonanotte, Offiah.

Allenatore: De Zerbi 6.5

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea 7; Wan-Bissaka 6 (101′ Malacia 6), Lindelof 6, Shaw 6, Dalot 6; Casemiro 6.5, Eriksen 5.5 (62′ Fred 6); Antony 6 (91′ Sabitzer 6), Fernandes 6 (101′ Weghorst sv), Rashford 6; Martial 5.

In panchina: Butland, Williams, Elanga, Pellistri.

Allenatore: ten Hag 6.5

RETI: –

SEQUENZA RIGORI: MacAllister gol, Casemiro gol, Gross gol, Dalot gol, Undav gol, Sancho gol, Estupinan gol, Rashford gol, Dunk gol, Sabitzer gol, Webster gol, Weghorst gol, March alto, Lindelof gol.

NOTE: giornata serena nel primo tempo, terreno in buone condizioni. Pioggia durante i calci di rigore.

Ammoniti: Casemiro, Shaw, Mitoma, Lindelof. Angoli: 8-3. Recupero: 1′ pt, 5′ st, 1′ pts, 1′ sts.