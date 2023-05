Milan-Leao: venerdì l’annuncio del rinnovo

Dopo due giorni di riposo concessi da Pioli, i rossoneri tornano a Milanello in vista della penultima gara di campionato contro la Juventus. In occasione della ripresa degli allenamenti, presenti anche Maldini e Massara, che avrebbero fissato come data dell’annuncio del rinnovo di Rafael Leao questo venerdì. Secondo alcune indiscrezione, il portoghese numero 17 si legherà al Milan fino al 30 giugno del 2028. L’estensione del contratto comporta un aumento dell’ingaggio, che passa da 1,5 a 5 milioni l’anno, bonus esclusi. Sembrerebbe anche che il nuovo accordo confermi la clausola di rescissione, che passerà dai 150 milioni odierni a 170.

Sebbene il rinnovo di Leao sia una questione centrale all’interno del Milan ormai da settimane, la squadra deve mantenere la massima concentrazione in campo in vista delle ultime sfide di campionato. La penalizzazione della Juventus ha infatti portato la squadra a soli tre punti dalla qualificazione per la Champions League 2024 e i risultati delle prossime due partite, la prima proprio contro i bianconeri e la seconda contro il Verona, segneranno il futuro della squadra.