Qualificazioni Roland Garros 2023: Cobolli vince in lotta. Fuori Bellucci, Passaro e Pellegrino

Seconda giornata di qualificazioni sui campi del Roland Garros, dove scenderanno in campo nel corso della giornata ben dieci azzurri tra uomini e donne. La prima vittoria porta la firma di Flavio Cobolli, uscito vincitore da una battaglia 2h e 33′ contro la wild card di casa Mathys Erhard. Un incontro che si è rivelato difficile come da previsione contro un ragazzo spinto dal caloroso tifo del pubblico di casa. Alla fine il tennista romano è riuscito a spuntarla con il punteggio di 6-4 4-6 6-4, riuscendo a realizzare il break decisivo nel decimo game del terzo e decisivo parziale. Una fase finale del match giocata a tutta da entrambi i giocatori, con Cobolli che al terzo match point utile ha finalmente potuto festeggiare il secondo turno conquistato e tutto da giocare contro lo slovacco Klein.

SPECIALE ROLAND GARROS

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI QUALIFICAZIONI

Ha giocato bene anche Mattia Bellucci, che però nulla ha potuto contro uno dei tennisti più in forma del circuito, il tedesco Yannick Hanfmann. L’azzurro si è trovato avanti di un break sia nel primo che nel secondo set, ma in entrambe le occasioni ha subito la rimonta del più quotato avversario, che alla fine si è imposto con il punteggio di 7-6(3) 6-4. La speranza è che questa prestazione possa riconsegnare un minimo di fiducia al giocatore lombardo, che dopo gli Australian Open ha faticato molto nel trovare la vittoria.

Prosegue il periodo complicato anche per Francesco Passaro, diciassettesima testa di serie del tabellone e sconfitto per 7-6(5) 6-0 da Elias Ymer. Anche il tennista umbro non ha sfruttato un break di vantaggio nel corso del primo set, poi perso al tie-break dopo una lotta di 1h e 11′. Fin troppo veloce, però, il secondo parziale, che è andato allo svedese per 6-0 in venticinque minuti. Fuori anche Andrea Pellegrino, la cui avventura è durata un solo set. Il tennista pugliese ha perso il primo set con lo score di 6-2 contro il nipponico Yosuke Watanuki prima di alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico.