Il big rossonero potrebbe dire addio al Milan in estate nonostante l’approdo di Allegri sulla panchina: in arrivo l’offerta.

Massimiliano Allegri ha messo la firma che lo legherà al Milan per le prossime due stagioni. La seconda pedina, dopo Igli tare, da cui ripartire per costruire una squadra chiamata a riscattare una stagione disastrosa culminata con la sconfitta nella finale di Coppa Italia l’esclusione da tutte le competizioni europee.

Archiviato il capitolo relativo al nuovo allenatore, il club rossonero dovrà adesso sedersi al tavolo e capire come comportarsi con i calciatori presenti in rosa. Alcuni big, reduci da un’annata decisamente al di sotto delle proprie potenzialità, potrebbero salutare Milano nel corso dell’estate.

Milan, in arrivo un’offerta per Theo Hernandez: la situazione

Il futuro di Theo Hernandez è ancora tutto da scrivere. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 è ferma da tempo e la sensazione è quella di un rapporto che sta volgendo al termine. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, l’Al Hilal sarebbe pronta a fare sul serio per il francese e avrebbe già avviati i contatti con il club rossonero, pronti a presentare la prima offerta ufficiale.

L’ultima possibilità è rappresentata dalla coppia formata da Tare e Allegri che, secondo quanto raccontato da Daniele Longo, vorrebbero parlare direttamente con il giocatore per capirne le motivazioni in vista della prossima stagione. Se il terzino esprimerà la volontà di chiudere questo capitolo della sua carriera allora il Milan sarà pronto ad ascoltare eventuali offerte.

L’unica certezza è che l’Al Hilal c’è e fa sul serio (anche per Simone Inzaghi), pronto a mettere sul piatto una proposta da circa 18 milioni di euro a stagione per strappare il sì di Theo Hernandez. Nella giornata di oggi, secondo Manuele Baiocchini, ci sarà anche un incontro tra l’agente del francese e il club, pronti a sedersi al tavolo per discutere del futuro di Theo.