Paolini non ha alcuna intenzione di fermarsi, dopo la finale a Roma punta anche al successo in terra parigina.

Jasmine Paolini si è presentata al terzo turno di qualificazione per il Roland Garros con otto vittorie consecutive alle spalle. Il filotto è salito a quota nove, ma tutti i suoi sostenitori sperano che possa salire almeno fino alla finale. Dopo aver alzato al cielo la coppa agli Internazionali d’Italia, infatti, Paolini punta al successo anche a Parigi.

Nei primi due turni aveva affrontato Yuan e Tomljanovic, perdendo un solo set su cinque. Nel frattempo, ha vinto anche il primo match nel doppio con Sara Errani, percorso che proseguirà domani proprio contro Yuan, accompagnata da Lulu Sun. Oggi, invece, Jasmine si è aggiudicata un posto agli ottavi di finale battendo l’ucraina Strarodubtseva.

Tennis italiano in buone mani: Paolini continua a vincere

Nonostante qualche difficoltà di troppo in avvio di gara, l’atleta azzurra si è rimesso subito in sesto vincendo il primo set per 6-4. Nel secondo set, invece, Paolini ha dominato la scena battendo l’avversaria ucraina per 6-1. Agli ottavi di finale, che si terranno il primo giugno, se la vedrà con una tra Bernarda Pera ed Elina Svitolina.

Jasmine non ha intenzione di fermarsi e sogna il grande successo nel Roland Garros, che le permetterebbe di scrivere un’altra pagina straordinaria della sua carriera. Ogni avversaria è alla sua portata e la finale può e deve essere un obiettivo. Gli appassionati di Tennis italiani, oramai, sono in ottime mani.