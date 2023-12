Milan-Ibrahimovic, Financial Times: “Oggi l’annuncio, sarà consulente di RedBird”

Ci siamo, dopo mesi di speculazioni Zlatan Ibrahimovic potrebbe a breve tornare ufficialmente a lavorare a stretto contatto con il Milan. Ovviamente non più da calciatore, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo al termine della scorsa stagione, ma in qualità di advisor del management e partner operativo di RedBird, la società di private equity statunitense che controlla la squadra di Serie A. Per il Financial Times l’annuncio è atteso per la giornata di oggi. Secondo quanto scrive il quotidiano economico-finanziario britannico, Ibrahimovic sarà consulente di Gerry Cardinale – fondatore di RedBird, per ampliare ulteriormente il portafoglio esistente di asset della società di investimento – e agirà come consigliere dell’allenatore Stefano Pioli, oltre ad assistere anche l’amministratore delegato Giorgio Furlani, in particolare per espandere il marchio Milan a livello globale.

LE DICHIARAZIONI

“RedBird ha collaborato con alcuni dei più grandi atleti, squadre e figure imprenditoriali del mondo per creare attività dotate di significato e impatto. Non vedo l’ora di contribuire alle loro attività di investimento nelle loro attività sportive, mediatiche e di intrattenimento”, ha affermato Ibrahimović.

“Ciò che rende un vincente del calibro di Zlatan non è solo il talento fisico, ma anche un’intelligenza elevata e uno spirito imprenditoriale. Da RedBird, abbiamo sviluppato partnership con un gruppo molto selezionato di atleti e artisti di classe mondiale ad alte prestazioni che sono in grado di prosperare nell’ecosistema di RedBird”, ha detto Jerry Cardinale.