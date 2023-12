Snowboard Freestyle, Coppa del Mondo 2023/2024: quattro azzurri convocati per Copper Mountain

Prosegue la Coppa del Mondo di Snowboard Freestyle, che questa settimana fa tappa a Copper Mountain, negli Stati Uniti. Sono quattro gli atleti convocati dal direttore tecnico Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile di settore Filippo Kratter, che saranno protagonisti tra mercoledì 13 e sabato 16 dicembre. Saranno in gara Nicola Liviero, Loris Framarin, Ian Matteoli ed Emil Zulian, seguiti dallo stesso Kratter insieme ai tecnici Marco Donzelli, Alessandro Benussi e Francesco Ajolfi. Il calendario della tappa statunitense prevede per mercoledì 13 e giovedì 14 i turni di qualificazione rispettivamente di Halfpipe e Big Air, seguiti dalle giornate di gare nei due giorni successivi.