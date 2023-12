Dall’Inghilterra: “Ceferin punta alla presidenza Uefa fino al 2031”

“Guerra civile alla Uefa”. Così titola il Daily Mail, rivelando l’intenzione del presidente Aleksander Ceferin di rimanere alla guida dell’organo che governa il calcio europeo fino al 2031. In carica dal 2016, Ceferin resterà in carica almeno fino al 2027, ma secondo il ‘Mail’ i suoi alleati avrebbero proposto di modificare lo statuto in modo da consentire al dirigente sloveno di candidarsi alla presidenza per un ulteriore mandato. La proposta però sta trovando la resistenza di David Gill, ex direttore generale del Manchester United. Secondo il Financial Times, la Uefa avrebbe anche proposto di abolire il limite di età di 70 anni per coloro che cercano di entrare a far parte del suo comitato esecutivo.