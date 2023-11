Milan, Gazzetta: senza ottavi in Champions niente Mondiale per club e 113 milioni in meno

La Gazzetta dello Sport quest’oggi in prima pagina si sofferma sul Milan e le sue difficoltà attuali. Un percorso finora complicato in Serie A e ancor di più in Champions League, dove l’eliminazione è a un passo. Il quotidiano rosa analizza i conti e invita a una riflessione sul da farsi nell’immediato futuro. In caso di non superamento del turno, rispetto alla semifinale dell’ultima Champions, si prospetterebbe un ribaltone doloroso che può costare minimo 113 milioni. La passata stagione, la società, arrivando fino al penultimo atto della competizione per club più importante, ha incassato una cifra attorno ai 127 milioni. Per ora, in quella attuale, siamo invece a circa 61 milioni totali ottenuti tra premio di partecipazione, ranking storico, risultati ottenuti nella fase a gironi, market pool e ovviamente botteghino. Con un’eventuale uscita di scena prima degli ottavi, ci sarebbero 68 milioni in meno rispetto all’annata passata. E a questi andrebbero aggiunti anche i mancati introiti derivanti dal nuovo Mondiale per Club che verrà inaugurato nel 2025. Per i rossoneri sarebbe infatti fondamentale superare il turno e scavalcare la Juventus nel ranking per portare in cassa 50 milioni di sola partecipazione al nuovo torneo. Insomma, non soltanto un disastro sportivo, ma anche economico per il club rossonero.