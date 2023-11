Premier League: altri due giocatori accusati violenza sessuale, “i club sapevano ma li hanno fatti giocare”

Due calciatori di Premier League e un manager, anche lui attualmente in un club della massima divisione inglese, hanno continuato a giocare e allenare nonostante le indagini nei loro confronti per quanto riguarda accuse di violenza sessuale e domestica. Lo ha riferito la BBC, che ha rivelato inoltre come in base alle testimonianze le società erano al corrente delle stesse accuse per i loro tesserati. I nomi per motivi legati alle vicende giudiziarie, non possono essere noti. La nota emittente britannica ha raccolto le testimonianze delle vittime e ricordato come dal 2020 a oggi sono stati sette i club di Premier con giocatori o dirigenti indagati per reati sessuali.

A questo proposito, drammatica la testimonianza di una donna che ha ricordato di aver pensato al suicidio dopo aver constatato che la sua denuncia alla Fa, per lo stupro subito da parte di un noto calciatore, fosse stata del tutto ignorata: “Non volevo esistere in un mondo in cui mi viene costantemente ricordato che le accuse di violenza sessuale possono essere ignorate finché hai abbastanza talento”.