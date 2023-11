Newcastle-Milan è l’ultima scelta di Prime Video per i gironi di Champions League

E’ Newcastle-Milan l’ultima scelta di Amazon Prime Video per i gironi di Champions League. L’emittente streaming, che fin qui ha mandato in onda Real Sociedad-Inter, Borussia Dortmund-Milan, Psg-Milan, Salisburgo-Inter, Real Madrid-Napoli, sceglie ancora una partita in trasferta di un’italiana, quella decisiva del St. James Park per l’obiettivo qualificazione – difficile ma non impossibile – dei rossoneri. Telecronaca di Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini. Niente Atletico Madrid-Lazio, in cui i biancocelesti si giocano il primo posto nel girone, quindi per vedere la squadra di Sarri su Prime Video bisognerà attendere gli ottavi.