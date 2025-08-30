L’attaccante francese arriva dal Chelsea a titolo definitivo, contratto fino al 2030. Indosserà la maglia numero 18

Adesso è ufficiale: Christopher Nkunku è un nuovo giocatore del Milan. L’annuncio è arrivato questa mattina attraverso una nota del club rossonero, che conferma l’acquisto a titolo definitivo dal Chelsea.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

L’attaccante francese, classe 1997, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 e vestirà la maglia numero 18. Un innesto di grande qualità e versatilità per la squadra di Massimiliano Allegri, che aggiunge così un elemento di esperienza internazionale e talento offensivo al reparto avanzato.