La Fiorentina continua a cercare una soluzione in uscita per Luka Jovic. Come riporta il Relevo, il club viola lo avrebbe offerto al Milan, che a sua volta cerca un centravanti che possa fare da vice-Giroud. Gli arrivi a Firenze di Nzola e Beltran hanno infatti diminuire il giocatore ulteriormente nelle gerarchie di mister Italiano.