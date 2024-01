Milan-Cagliari, Traorè: “Volevo fare gol. Felice per la vittoria”

Nel Milan giovane che diverte ed intriga in Coppa Italia, c’è la firma del baby Chaka Traorè che si è preso la scena di San Siro siglando il 3-0 nel match di Coppa Italai vinto contro il Cagliari di Ranieri. Nel post partita il giocatore rossonero ha parlato ai microfoni di Medeiaset, sottolineando la sua grande emozione nel momento della rete.

Traorè: “Volevo fare gol, sono molto felice della vittoria. Sono contento per la prestazione, il mister mi ha dato fiducia, non so davvero cosa dire. Abbiamo tantissimi campioni, noi siamo lì a crescere grazie ai loro consigli. Non ci credevo, oggi volevo dare il massimo in campo, sono davvero contento di aver segnato“.