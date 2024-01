Highlights Olympiacos-Olimpia Milano 79-74, Eurolega 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 41

Un’altra serata amara per l’Olimpia Milano in Eurolega, questa volta in Grecia contro l’Olympiacos che è passata sul suo parquet contro gli italiani in un match sostanzialmente equilibrato. L’Olimpia paga un terzo quarto non giocato all’altezza del primi due quarti. La reazione agli ultimi cinque minuti del match non vale la rimonta. Mastica amaro Ettore Messina. Decisivi il finale di secondo quarto e l’inizio del terzo in cui Papanikolau e compagni hanno dato una spallata decisiva al match. Questi gli highlights del match.