Milan-Borussia Dortmund, Pioli in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Per il Milan si avvicina il momento decisivo per il proseguo del suo percorso in Champions League. I rossoneri, dopo il successo contro il PSG, devono battere un altro colpo contro il Borussia Dortmund. Pioli dovrà confermarsi senza Leao, ma con un Olivier Giroud in più rispetto alla vittoria contro la Fiorentina di sabato. Il tecnico rossonero, lunedì 27 novembre, sarà atteso in conferenza stampa per parlare della sfida decisiva per il girone dei rossoneri. Alle 14.00 il tecnico del Milan si recherà in sala stampa con la diretta della conferenza che sarà trasmessa da Milan TV, sarà disponibile anche su Dazn, oltre che sul canale Youtube della società rossonera. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con una diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale.

